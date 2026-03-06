Ligue 1 : la programmation TV de la 29e journée

La Ligue 1 a dévoilé le menu de sa 29e journée qui se déroulera le week-end du 10 au 12 avril. Ce week-end démarrera avec le déplacement de Metz à Marseille (20h45) le vendredi sur Ligue 1+, et se poursuivra le lendemain à 17h sur beIN Sports avec un choc à Bollaert entre Lens et le Paris Saint-Germain.

Le même jour, le Stade Rennais recevra Angers à 21h05 sur Ligue 1 +. Le lendemain, Monaco se rendra au Paris pour affronter le PFC à 15h sur Ligue 1+, tandis que Lille se rendra à Toulouse à 17h15 dans le multiplex. Cette 29e journée s’achèvera avec le match OL-Lorient sur Ligue 1+ à 21h.

Le programme complet de la 29e journée de Ligue 1 :

Vendredi 10 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Olympique de Marseille – FC Metz

Samedi 11 avril 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

RC Lens – Paris Saint-Germain

Samedi 11 avril 2026 à 19h00 sur Ligue 1+

AJ Auxerre – FC Nantes

Samedi 11 avril 2026 à 21h05 sur Ligue 1+

Stade Rennais FC – Angers SCO

Dimanche 12 avril 2026 à 15h00 sur Ligue 1+

Paris FC – AS Monaco

Dimanche 12 avril 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

Toulouse FC – LOSC Lille

Stade Brestois 29 – RC Strasbourg Alsace

OGC Nice – Havre AC

Dimanche 12 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Olympique Lyonnais – FC Lorient