AS Monaco - Reims : les compositions probables

La Ligue 1 est de retour et la première journée livre une première belle affiche entre l'AS Monaco et le Stade Reims. Et pour sa première en Ligue 1, Nico Kovac aligne le club du Rocher en 4-2-3-1 avec Benjamin Lecomte comme dernier rempart. Ce dernier est devancé par Ruben Aguilar, Benoît Badiashile, Axel Disasi et Fodé Ballo-Touré. Le double pivot est assuré par Aurélien Tchouaméni et Youssouf Fofana. Seul en pointe, Wissam Ben Yedder est soutenu par Gelson Martins, Aleksandr Golovin, Henry Onyekuru et Wissam Ben Yedder.

De son côté, le Stade de Reims s'articule dans un 4-3-3 avec Predag Rajkovic dans les buts. Le Serbe peut compter sur Thomas Foket, Wout Faes, Yunis Abdelhammid et Thibault de Smet en défense. Xavier Chavalerin, Valon Berisha et Marshall Munetsi se retrouvent au coeur du jeu. Enfin, Mathieu Cafaro et Arber Zeneli accompagnent Boulaye Dia en attaque.

Les compositions :

AS Monaco : Lecomte - Aguilar, Badiashile, Disasi, Ballo-Touré - Tchouaméni, Fofana - Martins, Golovin, Onyekuru - Ben Yedder

Stade de Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid, De Smet - Chavalerin, Berisha, Munetsi - Cafaro, Dia, Zeneli