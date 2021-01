Barça : la direction ne veut pas payer Quique Setién !

L'été dernier, le FC Barcelone a mis fin au contrat de Quique Setién. Depuis, une bataille en justice oppose les deux clans, avec l'entraîneur qui réclame ses indemnités. « Barcelone ne m'a pas encore payé, nous attendons », déclarait le principal concerné à la Cadena SER mardi soir.

La suite après cette publicité

Et visiblement, si on se fie aux informations de la Cuatro, les dirigeants du club catalan n'ont aucune intention de régler le petit pactole qu'ils doivent au coach. L'état-major du Barça argumente qu'il n'a pas à payer Setién car il a été viré en raison de son attitude et de son incompétence. Avec ces justifications, il estime ne pas avoir obligation d'indemniser l'entraîneur. Sympa pour ce dernier...