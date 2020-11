FC Barcelone : Memphis Depay va signer un drôle de contrat...

Plus les jours avancent, plus Memphis Depay se rapproche du FC Barcelone. Ce n'est un secret pour personne, puisque Ronald Koeman l'a même avoué publiquement : les Catalans souhaitent enrôler l'attaquant lyonnais, après avoir échoué lors du mercato estival. Le contrat du joueur batave expire en juin prochain, et le seul doute qui existe concerne sa date d'arrivée à Barcelone. Dès cet hiver pour un petit montant de transfert ou en juin prochain, gratuitement ?

« On a pas mal d'internationaux dans différentes sélections, dont Memphis, qui est un leader. Memphis, je n'ai pas les yeux de Chimène pour lui, mais je pense qu'il peut apporter à l'Olympique Lyonnais une dimension que tout le monde souhaite avoir pour l'OL. Donc, non, a priori on ne va pas le garder (à la fin de son contrat). J'ai été le premier à dire qu'il ne partirait pas à Barcelone », a lancé Jean-Michel Aulas mardi soir, ajoutant que « Memphis va finir la saison à Lyon ».

Depay est prêt à tout

Quoi qu'il en soit, Mundo Deportivo explique que les valises du joueur sont déjà prêtes. Un contrat de quatre ans l'attend au Camp Nou, avec un point important à souligner. La première saison, il devra se contenter d'un salaire revu à la baisse, en raison des difficultés que traverse le FC Barcelone et du plafond salarial imposé par la Liga.

Les dirigeants actuels négocient des baisses de salaire avec l'effectif et ne pourront donc pas faire de folies avec les futures recrues. Pas un soucis pour l'ancien Red Devil, prêt à tout pour revêtir la tunique blaugrana et donc disposé à faire des sacrifices financiers pour signer à Barcelone. De son côté, Ronald Koeman, qui l'a eu sous ses ordres en sélection, se frotte déjà les mains...