Neymar Senior a payé pour aider Dani Alves

Le clan Neymar n’est plus à un scandale près. En effet, après les déboires de sa croisière de fin d’année, le joueur d’Al-Hilal voit aujourd’hui son nom être associé à l’affaire Dani Alves. Pour rappel, le latéral droit est toujours incarcéré à Barcelone depuis qu’il est accusé d’avoir agressé sexuellement une jeune femme de 23 ans.

UOL Esporte nous apprend que Dani Alves s’est tourné vers Neymar et ses proches afin de lui demander de l’aide financière et juridique. Et le clan de l’ancien Parisien a répondu favorablement puisque Neymar Senior a transféré de l’argent pour aider Alves à se défendre. Cette somme aurait servi à payer une amende de 150 000€, ce qui pourrait permettre à l’ancien défenseur d’avoir une peine réduite en cas de condamnation (ce paiement serait considéré comme circonstance atténuante pour réparer le dommage causé).