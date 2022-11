Bayern Munich, Allemagne : le retour en forme à point nommé de Serge Gnabry

La suite après cette publicité

Prolongé jusqu'en 2026 durant l'intersaison, l'attaquant international allemand Serge Gnabry est devenu un titulaire indiscutable du Bayern Munich dans cet exercice 2022-2023 et a rapidement pris les commandes du secteur offensif bavarois en étant impliqué sur deux buts des siens lors de la victoire prolifique face au RB Leipzig en Supercoupe d'Allemagne (5-3). Une première officielle de la saison qui semblait lancer une dynamique sur les chapeaux de roue pour le joueur formé à Arsenal, mais la réalité était plus compliquée : sur ses 10 premiers matches toutes compétitions confondues, il ne marque que 2 buts et ne délivre que 2 passes décisives. Bien en-deçà des attentes quand on connait le talent du natif de Stuttgart, qui a perdu quelque peu de sa superbe ces premiers mois, laissant notamment Jamal Musiala briller dans cet effectif munichois.

C'était sans compter sur la confiance inébranlable de son entraîneur Julian Nagelsmann, qui n'a cessé de le faire jouer malgré sa méforme. Une foi que lui rend l'international aux 36 sélections, et de quelle manière. À son retour de la trêve internationale septembrale sous le maillot de la Mannschaft - et une assist délivrée face à l'Angleterre (3-3), Serge Gnabry est un tout autre joueur. Tout comme son équipe, en pleine bourre après un début de saison en demi-teinte, l'attaquant de 27 ans enchaîne les bonnes prestations, tout comme les buts et les passes décisives. Au total, 6 réalisations et 6 passes décisives, dont un triplé d'offrandes sur la pelouse de Barcelone et un coup du chapeau infligé au Werder Brême.

Une bonne nouvelle pour Nagelsmann...

Tueur face au but, doté d'une excellente vision du jeu sur son couloir droit et toujours aussi vif face aux latéraux adverses, Serge Gnabry a su élargir sa palette offensive pour offrir pour de solutions de coaching à ses entraîneurs au fil des années. Un retour en forme à point nommé pour le technicien allemand, qui n'a pas tari d'éloges son numéro 7, qui a su retrouver la confiance en soi pour faire oublier ses soucis de régularité sur le terrain. Son coach l'a d'ailleurs félicité en conférence de presse à la suite de la grosse victoire en championnat face à Brême en milieu de semaine (6-1) pour la 14e journée de Bundesliga.

«Gnabry croit en lui. J'ai toujours dit que nous avons une très bonne relation. Je peux lui dire ouvertement ce que je trouve très bien. Ce que je lui ai dit, c'est qu'il s'est beaucoup amélioré. J'en suis très satisfait. Ces dernières semaines, il a fait de grands progrès dans les domaines que je lui ai demandé d'améliorer, et il a ensuite multiplié les actions.» Cette confiance retrouvée est non seulement à mettre au crédit du joueur lui-même, qui a su se remettre en question et permettre aux siens de terminer la première partie de saison en beauté. On peut ajouter à cette équation l'excellente relation avec son coach, qui n'a cessé de lui accorder du temps de jeu malgré sa méforme, que ce soit en tant que titulaire ou entrant en jeu.

... et la sélection allemande

Toujours face aux journalistes, Nagelsmann a également mis en exergue son profil, aussi polyvalent qu'ambidextre, qui reste très important pour son effectif et qui le sera tout autant en sélection sous les ordres d'Hansi Flick : «C'est un très bon joueur, il joue des deux pieds, il est une menace pour ses adversaires et il est aussi très calme, comme l'a montré son troisième but. J'ai une très haute opinion de lui, je l'ai dit à plusieurs reprises. Bien sûr, il a eu une phase où il n'était pas tout à fait à 100%. Maintenant il l'est à nouveau. Je suis également heureux pour l'Allemagne.»

De quoi redonner le sourire au sélectionneur outre-Rhin, qui a décidé de faire appel, sans réelle surprise, à un Gnabry XXL pour son attaque. Malgré les absences sur blessures de Timo Werner et Marco Reus, celui qui peut évoluer à tous les postes de l'attaque tripartie va tenter d'être l'un des personnages importants de cette sélection allemande afin d'aller chercher une cinquième étoile au Qatar, où ils devront d'abord se frotter à l'Espagne, le Costa Rica et le Japon dans le groupe E, pour ainsi marquer (enfin) l'histoire du football national...