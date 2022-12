Graeme Souness détruit Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

La finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine approche (ce dimanche 16h), et Kylian Mbappé affrontera son coéquipier du PSG Léo Messi. C'est un duel à distance qui sera évidemment très scruté et suivi par beaucoup de monde. L'entraîneur écossais Graeme Souness (69 ans), s'est par ailleurs payé le Français dans les colonnes du DailyMail. Selon lui, il n'atteindra jamais le niveau de Messi.

« Messi n'a peut-être pas l'explosion de Mbappé lorsqu'il sprinte, mais il a un cerveau différent de tous les autres et il est doté d'une technique incroyable, sans parler de la bravoure. Il se promène sur le terrain et voit ce que personne d'autre ne voit (...) Le plus grand atout de Mbappe est sa puissance explosive, mais il ne pourra pas faire mieux. Il ne deviendra pas plus rapide en vieillissant. Seulement plus lent. La grande question est de savoir s'il pourra modifier son jeu à mesure que sa vitesse diminuera ? », a lancé le technicien.