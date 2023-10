Vidéo : le retour en force de Vitinha face à l’AEK met le feu à X

L’Olympique de Marseille recevait sur sa pelouse l’AEK Athènes, premier du groupe B d’Europa League. Alors que les Olympiens n’avaient toujours pas gagné un match dans cette campagne européenne avec deux nuls face à l’Ajax (3-3) puis face à Brighton (2-2), ils se sont imposés avec la manière face aux Grecs (3-1). Une prestation réussie pour les joueurs de Gennaro Gattuso qui leur permet de se saisir de la première place du groupe. La performance de Vitinha, titularisé ce soir, a plus que plu aux supporters marseillais puisqu’il a été auteur d’un match à grande intensité avec à la clé un but (27e) et un penalty provoqué puis transformé par Amine Harit (60e). Sa performance sur le terrain a ébloui sur les réseaux sociaux.

