Galatasaray annonce le départ de Juan Mata

Après une saison prolifique à Galatasaray où il a disputé 18 rencontres et aura marqué 3 buts et réalisé 2 passes décisives, Juan Mata a décidé de quitter le Champion de Turquie. «Merci Juan Mata, pour vos efforts et vos contributions avec le maillot Galatasaray ! Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre future carrière, professeur !», précise le club.

De son côté, le joueur a également publié un message sur ses réseaux sociaux. « Je ne suis pas triste parce que ça s’est terminé, mais heureux parce que ça s’est passé », a-t-il écrit sur son compte Instagram. Libre, il pourrait raccrocher les crampons et devenir dirigeant.

