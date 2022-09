L'OM vous régale !

Après une préparation catastrophique, on ne donnait pas cher de la peau de l'OM version Igor Tudor en ce début de saison. Et pourtant... Arès un excellent début de saison (6 victoires, 2 nuls) et quelques renforts estivaux de choix (Nuno Tavares, Alexis Sanchez, Jonathan Clauss), le club phocéen pointe à la deuxième place de la Ligue 1 et n'est devancé que par le PSG (+2 points). Pour continuer sur cette bonne dynamique après la trêve internationale, Marseille va devoir se défaire du SCO d'Angers. Les Angevins réalisent un début de saison mitigée (14e de Ligue 1 et déjà 4 défaites).

Alexis Sanchez premier buteur du match (cote à 5,60)

L'attaquant chilien était arrivé avec le statut de star du côté de l'OM. Après quelques doutes sur sa condition physique, il a vite mis tout le monde d'accord. Performant dans le jeu, utile avec et sans ballon, l'ancien du Barça a rapidement trouvé le chemin des filets et s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Avec 4 buts en 7 matches de Championnat, le joueur de 33 ans, de retour de sélection, pourrait bien faire parler la poudre et être le détonateur de l'attaque marseillaise. Le voir ouvrir le score dans ce match semble plus que crédible surtout qu'il a marqué déjà trois buts en première période.

Sofiane Boufal buteur (4,55)

L'international marocain monte en puissance depuis son retour de blessure. Mieux physiquement, il semble de plus en plus affûté et reste l'atout offensif numéro 1 d'Angers. Capable d'un coup d'éclat à tout moment, il performe souvent face à l'OM en Ligue 1. Et les supporters marseillais étaient bien contents de le voir exclu lors de la dernière journée. Mais avec sa suspension levée, son retour de sélection où il a été décisif, Sofiane Boufal compte bien faire des misères à la défense marseillaise. Il d'ailleurs déjà marqué 3 fois (et 2 passes décisives) en seulement 5 titularisations. L'ancien Lillois, qui a par ailleurs déjà marqué deux penaltys avec le SCO cette saison, pourrait bien briller ce week-end.

Les deux équipes marquent avant la mi-temps (cote à 3,25)

On devrait assister à un match ouvert avec de nombreux espaces. Le type de rencontre où les occasions sont nombreuses avec des joueurs rapidement fatigués par la trêve internationale. L'OM devra faire sans Nuno Tavares alors qu'Angers pourra compter sur Sofiane Boufal qui a vu son carton rouge annulé par la Ligue. Les Angevins encaissent beaucoup de buts ces derniers matches mais semblent aller mieux offensivement. De quoi permettre de voir des buts dans cette rencontre. Et connaissant les débuts de matches animés de l'OM, voir trembler les filets des deux cotés en première période n'est pas impossible. Et la cote est belle.

(*cotes soumises à variations)