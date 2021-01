La déclaration de l'agent d'Eduardo Camavinga sur le Real Madrid

La suite après cette publicité

Eduardo Camavinga (18 ans) sera très probablement l'une des attractions du mercato estival. Le milieu de terrain rennais affole déjà les plus grands clubs après seulement une saison et demie en professionnel. Le Bayern Munich est récemment entré dans la danse, alors que le PSG l'apprécie beaucoup mais c'est surtout le Real Madrid qui en rêve. D'ailleurs, l'agent de l'international français, qui est aussi celui de Gareth Bale, ne cache pas ses bonnes relations avec l'entité espagnole.

«Nous avons développé une excellente relation et nous travaillons en étroite collaboration avec le père et la famille d’Eduardo, surtout pour Eduardo. Le plus important est d’agir dans le meilleur intérêt pour lui» assure Jonathan Barnett dans les colonnes de L'Equipe de ce mardi et termine. «Nous avons une excellente relation avec le Real Madrid.» Sous contrat jusqu'en 2022, Camavinga est aussi en discussions avec le Stade Rennais pour prolonger d'un an.