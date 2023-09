Le RFEF s’excuse pour le comportement de Luis Rubiales

La suite après cette publicité

L’Espagne se remet difficilement de l’affaire Luis Rubiales. Mis sur la touche et suspendu par la FIFA, l’auteur du baiser forcé à Jennifer Hermoso en finale de la Coupe du Monde continue à faire parler de lui. Sa défense, à coups de communiqués incendiaires et de justifications lunaires, ne passe toujours pas. Son comportement oblige la Fédération Espagnole de Football à devoir s’excuser. Ce mardi, le président par intérim de la RFEF, Pedro Rocha, a publié un très long communiqué dans lequel il «considère qu’il est indispensable de demander les excuses les plus sincères à l’ensemble du football mondial, aux institutions du football (FIFA, UEFA, FN), des joueurs de football, en particulier les joueuses des équipes nationales d’Espagne et d’Angleterre, aux autres joueuses et joueurs de football. Le comportement de son plus haut représentant institutionnel pendant la finale et dans les moments qui ont suivi, qui ne correspond en rien aux valeurs de la société espagnole dans son ensemble, de ses institutions, de ses représentants, de ses athlètes et des dirigeants du sport espagnol, est totalement inacceptable pour les agents et les amateurs de football du monde entier» entame cette lettre, qui se prononce pourtant pas une seule fois le nom de la victime dans cette histoire, Jenni Hermoso.

Ce choix est d’ailleurs déjà très critiqué en Espagne. «La société espagnole est un exemple de tolérance et de civisme dans tous les domaines sociaux et politiques et un exemple de comportement sportif et de bienséance, comme elle le démontre depuis des décennies dans tous les événements sportifs auxquels elle a participé ; et cette noblesse et ce prestige international de notre société et de notre sport ont été ternis ces derniers jours par les actions de Luis Rubiales. Les dommages causés au football espagnol, au sport espagnol, à la société espagnole et aux valeurs du football et du sport en général sont énormes. La RFEF souhaite exprimer à l’ensemble de la société et à l’ensemble du football mondial ses plus profonds regrets pour ce qui s’est passé et qui a terni notre équipe nationale, notre football et notre sport. Les actions de Rubiales à ce moment-là et dans les heures qui ont suivi ne sont acceptables en aucune circonstance et c’est pour cette raison que la RFEF a immédiatement retiré de son site Internet toutes ces communications inappropriées et dénuées de sens qui ne valorisaient pas les réalisations de l’équipe nationale et ne prenaient pas en compte les déclarations de la joueuse (Jenni Hermoso, ndlr) à propos de ces événements.» Les réactions risquent d’être très critiques face au manque d’égard et de respect de la victime.