PSG : Kylian Mbappé est sous pression

On y est. Le PSG lance celle qui sera, avec celle du retour et en attente d’une éventuelle qualification et d’éventuels quarts, la semaine la plus importante de sa saison. Les Franciliens disputeront mercredi leur match aller de Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Deux équipes qui arrivent sur des dynamiques totalement opposées, avec un PSG plutôt en forme et des Basques hésitants. Déjà favoris au moment du tirage, les hommes de Luis Enrique semblent en plus arriver en meilleure forme à ce match donc.

Et s’il y a un homme qui sera scruté de très près mercredi, puis lors du match retour en terres basques, c’est Kylian Mbappé. On peut même dire qu’il est, de loin, le joueur qui a le plus à prouver et le plus à perdre sur cette double confrontation. De retour à l’entraînement hier après un petit pépin physique, le Bondynois est très attendu. D’abord, par les fans parisiens. « Kylian à Paris ! », ont par exemple chanté plusieurs fans présents au centre d’entraînement hier. Certains lui ont, par le passé, reproché de ne pas avoir toujours été au niveau lors des joutes européennes. Mais surtout, le joueur des Bleus sait qu’il est face à la dernière opportunité de gagner le titre avec le PSG.

Il est attendu par tout le monde

Arrivé en terres parisiennes en 2017, il fera ses valises cet été, comme révélé par nos soins en exclusivité le 7 janvier dernier. C’est donc cette année ou jamais pour enfin ramener cette coupe aux grandes oreilles à Paris. Un objectif dont il ne s’est jamais caché par le passé, et qu’il ne pourra désormais atteindre que cette année, après avoir échoué individuellement et collectivement ces dernières saisons.

Puis, il aura aussi à cœur de prouver à la planète foot qu’il est bien le meilleur de la planète. Après le sacre d’Erling Haaland l’an dernier, l’explosion épatante de Jude Bellingham à Madrid et les bonnes prestations d’un Vinicius Jr qui a déjà connu le goût d’un titre européen, le Bondynois voudra montrer qui est le patron. Tout comme il voudra montrer aux Madrilènes qu’ils ne se trompent pas en faisant le forcing pour lui depuis des années déjà. « Mbappé, prêt pour la finale contre la Real », titre par exemple le quotidien madrilène AS, qui espère voir un très grand Mbappé, même si c’est face à une équipe espagnole. L’attaquant de 25 ans sait ce qu’il lui reste à faire…