Les deux passages de l’interview de Kylian Mbappé qui font hurler à Paris

Il était attendu. Muet depuis le début de saison, Kylian Mbappé a choisi l’émission Clique de Canal+ pour sortir pour la première fois du silence. Interrogé sur tous les sujets chauds de son actualité, l’attaquant du Real Madrid a encore une fois démontré qu’il était à l’aise en interview. Bien aidé, il faut le dire aussi, par l’absence de relances sur des dossiers épineux comme ses relations avec Nasser Al-Khelaïfi ou les conditions de son départ du PSG, le Bondynois a fait le travail. Cependant, comme on pouvait s’y attendre, sa prise de parole en a frustré beaucoup. Outre certains sujets sensibles soigneusement évités, Mbappé n’a également pas évoqué les raisons de son début de saison plus que chaotique sur le plan sportif. Mais il n’y a pas que ça.

En France, et plus particulièrement à Paris, deux passages de cet entretien font halluciner. Le premier concerne son message aux supporters rouge et bleu. Face à la caméra, le nouveau numéro 9 de la Casa Blanca a fait une sorte de mea-culpa, regrettant de ne pas avoir montré trop d’amour aux fans parisiens. «L’erreur que j’ai peut-être faite, c’est que j’ai tout confondu. J’avais des conflits avec des gens, car je défendais mes droits d’homme. Mais ça ne représentait pas le club. Au PSG, les supporters et les joueurs m’ont tout donné. Avec les supporters j’aurais pu être plus expressif. Les supporters ne savaient pas tout ce qui se passait et pensaient que je n’en avais rien à foutre du club. C’était faux.»

Mbappé a agacé

Sauf que chez une bonne partie des supporters parisiens, ce n’était pas le mea culpa attendu. Et pour cause : il n’a jamais été reproché à Mbappé cette supposée absence d’affection. En revanche, ce qui n’est toujours pas passé, c’est cette fameuse déclaration du 3 janvier 2024 après une victoire contre Toulouse. «Mais de toute façon, avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision : on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club, ce qui reste le plus important.» Depuis, Mbappé a quitté Paris libre de tout contrat et le PSG n’a récupéré aucun denier. Le joueur était parfaitement dans son droit, mais les supporters parisiens se demandent toujours pourquoi avoir annoncé cet accord alors que tout était quasiment ficelé avec le Real Madrid. C’est donc sur cet épisode que les justifications du Bondynois étaient attendues. Elles ne sont jamais venues.

Enfin, le deuxième passage qui a de quoi agacer les fans du PSG est celui sur Ethan Mbappé. «Ça s’est passé (le départ d’Ethan du PSG, ndlr). C’est la chose qui m’a le plus affecté. Lui, son Real Madrid, c’était le PSG. Et indirectement, je lui ai enlevé. Il me disait qu’il ne voulait pas rester, que ce n’était pas normal ce qu’ils me faisaient. Je lui ai dit : si tu veux rester, je prolonge et on reste un peu. J’aurais abandonné mon rêve de Madrid pour lui. Ethan, c’est mon frère, ça ne se touche pas.» Énormément marqué par le traitement de victime collatérale réservé à son jeune frère durant son divorce avec Paris, Kylian Mbappé a mal vécu la chose. Ce qui est tout à fait compréhensible. Cependant, après avoir déjà provoqué le courroux du Real Madrid en 2022 en prolongeant au PSG et alors que ses relations avec Nasser Al-Khelaïfi étaient exécrables, Mbappé laisse entendre qu’il aurait capable de sacrifier son aventure merengue pour son frère… qui n’a jamais demandé à quitter Paris. Autant dire que beaucoup d’inconditionnels du PSG doutent fortement de la sincérité de ce passage…