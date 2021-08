FC Barcelone : le début de saison catastrophique d'Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Ce lundi, Didier Deschamps sait que ses attaquants vont faire parler d’eux. Kylian Mbappé continue d’empiler les buts avec le Paris Saint-Germain (3 réalisations inscrites en 3 rencontres) alors qu’il est ardemment courtisé par le Real Madrid, pendant qu’Olivier Giroud, non retenu par le sélectionneur, signe des débuts de choix avec l’AC Milan (doublé hier face à Cagliari).

Et puis il y a Antoine Griezmann. Leader du groupe France très apprécié par le sélectionneur national, le joueur du FC Barcelone fait encore polémique en Catalogne, comme c’est souvent le cas d’ailleurs depuis son arrivée chez les Blaugranas. Mais cette fois, le Français se trouve dans une position plus délicate. Titularisé lors des trois premières journées de Liga, l’ancien Colchonero est à la peine.

Griezmann n'a plus l'excuse Messi

C’est tout simple, ses statistiques en début de saison sont terribles : 0 tir cadré, 2 dribbles réussis, 33 pertes de balle, 0 passe clé et 0 passe décisive. Un bilan qui fait tache, d’autant que le nouvel arrivé, Memphis Depay, est déjà considéré comme le sauveur de la nation (2 buts, 1 passe décisive en 3 rencontres) par les médias catalans. Quelques semaines à peine après son arrivée au Camp Nou, le Batave a pris le leadership de l’attaque culé, au détriment d’un Griezmann difficilement défendable.

En effet, le Français a souvent vu ses mauvaises performances au Barça être atténuées par l’excuse Messi. Mais s’il est vrai que l’Argentin aimantait les ballons devant et que son coéquipier francophone se retrouvait souvent installé à un poste qui n’était pas le sien (sur l’aile), le départ de la Pulga était censé permettre à Griezmann de prendre enfin son envol. C’est raté, pour le moment.

Sifflé par le Camp Nou

« Trois matchs et zéro but. Le Français commence à manquer d'excuses. C'était d'abord le manque d'adaptation puis l'espace pris par Messi, mais cette année il devait devenir le joueur de référence de l'équipe en attaque. Ce n'est pas réussi, même si personne ne peut ne rien reprocher au niveau de son attitude. Mais la réalité est que Griezmann est jugé sur ses buts. Et là, il ne répond pas aux attentes », écrit Marca.

« Il a commencé ailier droit. Il a perdu de son influence en attaque et l’équipe l’a remarqué. On attend toujours qu’il franchisse un cap, ce dont a besoin l’équipe depuis le départ de Leo (Messi) », souligne Sport. « Match fade du Français qui n’a eu aucun impact sur le match. Il a tenté, il a fait des efforts en défense, mais on l’a à peine vu », conclut Mundo Deportivo. Ajoutez à cela les sifflets du public du Camp Nou et vous aurez donc une idée bien précise du début de saison catastrophique de Griezmann à Barcelone.