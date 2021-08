Les grands débuts de Lionel Messi avec le PSG excitent l'Europe, Paul Pogba fait polémique en Angleterre

La suite après cette publicité

Les débuts de Messi s'affichent partout

Vous n'êtes sans doute pas passé à côté. 65e minute, hier soir à Auguste-Delaune. L'Histoire de la Ligue 1 s'est écrite sous nos yeux avec l'entrée en jeu de Lionel Messi, à la place de Neymar, pour son premier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Un moment fort en France, comme l'exprime Le Parisien ou L'Equipe ce matin. Mais aussi une résonance européenne, voire mondiale, comme on peut le voir dans ce tour de la presse sportive. As consacre sa une à «ce moment historique» et estime que «Mbappé a marqué un doublé lors de la fête de Messi». On retrouve l'Argentin aussi en une de Sport, Mundo Deportivo ou encore du Guardian qui lui consacre sa première page. Preuve de la force du symbole.

Pogba fait polémique

Manchester United a poursuit son bon début de saison hier en s'imposant 1-0 sur la pelouse de Wolverhampton. Raphaël Varane y a notamment fait ses débuts et s'est illustré avec une passe décisive. Paul Pogba, en revanche, n'a pas été aussi décisif (du moins dans les stats) que lors des 2 premières journées. Et le Français s'est même illustré, mais négativement ce dimanche. Comme le rapporte le Daily Telegraph, le champion du monde 2018 s'est rendu coupable d'une grosse semelle sur Ruben Neves. The Sun estime par exemple ce matin que le Français a été «chanceux» de ne pas se faire expulser alors que le consultant TV, Greame Souness, était très en colère contre la non-décision du corps arbitral. «Comment cela n'a pas été faute», titre le Daily Mail ce matin avec une photo de la semelle en question. Cela risque de faire parler dans les prochains jours.

Depay déjà sauveur du Barça

Memphis Depay est déjà le sauveur du FC Barcelone. Buteur à Bilbao il y a une semaine afin d'arracher un point, le Néerlandais a remis ça ce dimanche en offrant la victoire aux Blaugranas (2-1 contre Getafe). Un but qui vaut 3 pts et même plus que ça pour l'attaquant. Car la presse catalane le célèbre encore une fois ce lundi et cela commence à devenir une habitude. «Encore une fois, Memphis», titre par exemple Mundo Deportivo. Même chose en une de Sport qui n'oublie pas de souligner que la prestation d'ensemble du Barça n'a pas été très fameuse. Ce qui ne manque pas de signaler L'Esportiu ce lundi. «Il y a du travail», estime la publication catalane.