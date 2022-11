Cristiano Ronaldo révèle les dessous de son transfert avorté à Manchester City

Ce mercredi donne lieu à l'interview choc de Cristiano Ronaldo avec Piers Morgan en intégralité pour TalkTV. Le Portugais de 37 ans balance plusieurs bombes, notamment sur son transfert avorté à Manchester City. Le quintuple ballon d'Or était très proche de rejoindre l'autre club de Manchester mais a fini par rétropédaler et rejoindre son club de coeur, Man United. Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City le voulait mais Sir Alex Ferguson, le mythique entraîneur de Manchester United, ayant eu Ronaldo sous ses ordres, lui a dit qu'il ne pouvait pas faire ça.

« Honnêtement, j'étais proche de rejoindre City. J'ai beaucoup discuté avec eux comme l'a dit Guardiola. Ils ont essayé de m'avoir mais avec mon histoire, mon coeur et ce que j'ai fais avant à United, ce n'était pas possible. Ça a fait la différence et bien sûr Ferguson aussi. J'étais surpris mais c'était une décision consciente. Le coeur a parlé. Ma relation et mon passé avec United étaient la clé. Je n'aurais pas pu être loyal sans ça. Je ne regrette pas sur certains points. Ferguson a été la clé, j'ai discuté avec lui. Il m'a dit que c'était impossible de jouer à City et j'ai dit OK Boss. C'était une bonne décision » a déclaré le vainqueur de l'Euro 2016.