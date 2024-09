Barça : changement de plan pour un indésirable

Iñigo Martinez est en train de sauver son aventure au FC Barcelone. Considéré comme un indésirable au début de l’été, le Basque est en train de rendre de fiers services au Barça d’Hansi Flick en ce début de saison. Impeccable dans son rôle de cadre aux côtés du jeune prodige Pau Cubarsi (17 ans), Martínez a déjà marqué beaucoup de points lors des quatre premiers matchs des Blaugranas.

La suite après cette publicité

Propulsé au rang de titulaire grâce aux blessures de Ronald Araujo et Andreas Christensen, le défenseur de 33 ans a pour le moment joué toutes les minutes possibles avec le Barça en Liga. Ses bonnes performances pourraient lui garantir un avenir à plus long terme en Catalogne. Selon Mundo Deportivo, une clause de son contrat lui promet une prolongation s’il venait à jouer plus de 60% des matchs, en jouant au moins 45 minutes dans chacune de ses apparitions, pendant cette saison 2024/25.