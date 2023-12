JT Foot Mercato : une cascade de départs met le Bayern en crise

Nouveau cycle au Bayern Munich

Le Bayern Munich se trouve dans une situation précaire à cause des nombreux joueurs en fin de contrats qui mettent les dirigeants bavarois sous pression. Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Leroy Sané et Leon Goretzka, tous sous contrat jusqu’à l’été 2025, pourraient quitter le navire cet hiver ou l’été prochain. Les plus grosses écuries européennes sont déjà sur le coup pour piller la Bavière de ses stars. Par exemple, d’après Bild, Joshua Kimmich et Leon Goretzka sont dans le viseur de Manchester United, qui souhaite impérativement se renforcer au milieu de terrain. Kimmich est ouvert à un départ, Alphonso Davies aussi. On le sait depuis quelques mois désormais, le Canadien est courtisé par le Real Madrid, qui en a fait sa priorité de l’été 2024. Pour Leroy Sané, la direction de City veut le faire revenir d’après Bild. Liverpool serait aussi sur le coup. Des départs qui mettraient fin à une ère.

Recrue surprise au Real Madrid

Le média AS révèle ce jeudi que l’écurie présidée par Florentino Pérez veut recruter… un nouveau gardien. En effet, les Madrilènes veulent préparer l’avenir et trouver le successeur de Thibaut Courtois. Madrid souhaite trouver un joueur qui puisse être sa doublure durant un ou deux ans avant de concurrencer le portier de 32 ans dont le bail s’achève en juin 2026. Le média espagnol explique que l’incertitude entourant l’avenir d’Andriy Lunin (24 ans), qui pense à changer d’air, a motivé ce choix. Kepa, lui, devrait retourner à Chelsea. L’idée est de recruter un jeune joueur à fort potentiel. L’Uruguayen Randall Rodríguez, qui évolue à Peñarol, a été observé à plusieurs reprises. Affaire à suivre.

Les officiels du jour

Le RB Leipzig a déjà bouclé une première arrivée. En effet, l’écurie allemande a mis la main sur Eljif Elmas. Comme on peut le lire dans le communiqué du club allemand, le joueur de 24 ans bénéficiera d’un contrat à long terme de quatre ans et demi jusqu’en juin 2028 et dribblera désormais avec le maillot numéro 6. Comme nous vous l’indiquions ces dernières heures, Bremer a prolongé son contrat avec la Juventus. Il est maintenant lié avec les Piémontais jusqu’en 2028 et touchera un salaire estimé à 7 M€ par an. Une très bonne nouvelle pour la Juventus, en lice pour le Scudetto cette saison. Laissé sur la touche par Pascal Gastien, AÏman Maurer s’est vu proposer une porte de sortie afin de retrouver du temps de jeu. Ce jeudi, l’actuelle lanterne rouge du championnat de France vient d’officialiser son départ. Il évoluera sous les couleurs de Dunkerque, pensionnaire de Ligue 2, en prêt jusqu’à la fin de la saison.