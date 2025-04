Premier League : Liverpool remporte son 20e titre de champion d’Angleterre !

L’année dernière, Liverpool s’est jeté dans l’inconnu. Suite au départ de Jürgen Klopp après tant d’années de bons et loyaux services, les Reds ne savaient pas de quoi leur avenir serait fait avec le manque de l’une des figures marquantes du club dans son histoire. Et alors que le board a fait le choix audacieux de miser sur Arne Slot. Bien que soutenu par tout le peuple de la Mersey et adoubé par son prédécesseur allemand, le technicien néerlandais était forcément attendu au tournant en raison de son inexpérience au plus haut niveau.

Fort de ses années de bons et loyaux services avec Feyenoord, le technicien arrivait sur une terre loin de lui être hostile mais qui attendait de voir ses premiers pas pour être conquise. Dans un club où le succès est une condition sine qua none pour s’installer sur la durée, Arne Slot était donc scruté de près dès ses débuts. Finalement, le Batave n’aura pas mis longtemps avant de mettre tout le monde d’accord. Trustant les premières places dès le début du championnat, Liverpool est devenu leader à la sixième journée et n’a plus lâché le trôné depuis.

Liverpool était au-dessus de la mêlée en Premier League

S’appuyant sur un Mohamed Salah taille patron et un collectif huilé basé sur un entrejeu exemplaire avec Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai, Arne Slot a déployé un jeu flamboyant sur les bords de la Mersey d’août à maintenant. Meilleure attaque de Premier League et deuxième meilleure défense d’outre-Manche, Liverpool a réalisé une saison stratosphérique et n’a jamais lâché prise là où tous ses concurrents ont eu des périodes de doutes plus ou moins grandes.

Avec cette rigueur et cette exemplarité, Liverpool est allé tout droit vers le sacre en Premier League. Ce dimanche, les Reds n’avaient besoin que d’un point face à Tottenham pour aller chercher leur 20e sacre en championnat. Finalement, après un succès maîtrisé de bout en bout, les pensionnaires d’Anfield ont fait vibrer leurs supporters à l’instar d’une saison qui, assurément, restera dans les mémoires des supporters liverpuldiens. Une cuvée qui vient annoncer un avenir radieux sous la houlette d’Arne Slot.