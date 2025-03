Bordeaux : Jacques-Henri Eyraud dithyrambique sur le projet d’Oliver Khan

Deuxièmes de la poule B de National 2, les Girondins de Bordeaux traversent une période spéciale suite à leur rétrogradation administrative l’été dernier. Outre ce retour à la vie amateure, le club bordelais s’active tous azimuts pour trouver un nouvel investisseur. Et ce dernier pourrait bien être Oliver Kahn. Intéressé à l’idée de racheter ce club emblématique en France, l’ancien gardien du Bayern Munich s’était récemment confié sur son projet de rachat au JDD, affirmant qu’il s’appuyait sur les fonds d’Arabie saoudite pour soutenir son projet. Dans cette opération, Kahn serait alors soutenu par Jacques-Henri Eyraud, ancien président de l’OM.

Alors que les négociations se poursuivent avec Gérard Lopez, Eyraud était interviewé par le Média Carré ces dernières heures. L’occasion pour lui de s’exprimer sur le projet mené par Oliver Khan. Une ambition qu’il juge magnifique : «il a été au Bayern, un club connu pour avoir zéro dette à son bilan. En plus d’être une légende, c’est donc un grand gestionnaire. Je n’ai pas l’habitude de dire en public les choses confidentielles et privées. Oliver Khan n’a pas besoin de Bordeaux pour faire parler de lui. Donc s’il le fait, c’est vraiment une histoire personnelle. Il a joué là-bas avec le Bayern. Il est très attaché à ce club et je pense qu’il a un projet magnifique. Il y a une procédure judiciaire car le club est en redressement. Il faut rester discret.»