AS Monaco - PSG : Kylian Mbappé demande à l'équipe de se respecter !

Ce dimanche, la 29e journée de Ligue 1 a offert un choc de haut de tableau entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. À domicile, les Asémistes ont réalisé une grande performance en s'imposant 3-0 contre une équipe parisienne apathique. Au-delà du résultat, c'est surtout le manque de consistance dans le jeu et une faible envie qui ont été pointés du doigt.

C'est d'ailleurs ce que n'a pas manqué de relever Kylian Mbappé. Encore une fois, le natif de Paris a été un des rares à s'en sortir (note de 4,5 pour notre rédaction, meilleur Parisien) et a livré un constat implacable au micro de Prime Video : «on a perdu, on a joué contre une bonne équipe qui joue l’Europe, félicitations à eux, ils méritent la victoire aujourd’hui et j’espère qu’ils iront chercher l’Europe, car ils le méritent.»

«On doit se respecter»

Valorisant le match de Monaco, Kylian Mbappé valide la thèse de l'erreur de parcours et souhaite se concentrer sur le dernier objectif du PSG en cette fin de saison : «remporter la Ligue 1. L’objectif c’est d’aller chercher le 10ème titre de champion de France, le reste ça importe peu.» Pour autant, il n'a pas manqué de souligner son mécontentement. Selon lui, le PSG doit davantage se respecter.

«Les gens se rappelleront toujours de la Ligue des Champions, cela ne change rien et cela importe peu de gagner 8 ou 9 à 0. On doit se respecter, respecter les supporters, respecter notre famille et nos proches. On se doit de se respecter si on a un minimum d’estime pour soi-même. C'est un match sans et on doit repartir de l'avant et se respecter» a lâché le champion du monde 2018. Reste à savoir si le PSG pourra rebondir contre Lorient le 3 avril prochain.