Brest-OM : Eric Roy savoure la victoire et rend hommage à Pierre Lees-Melou

Interrogé au micro de Prime Vidéo après la victoire arrachée dans les derniers instants par le Stade Brestois contre l’OM (1-0), Eric Roy est apparu serein. Tout sourire, le technicien brestois a forcément savouré le succès des siens. «J’ai laissé les garçons communier avec le public, c’est leur moment, ça fait plaisir. C’est beaucoup d’émotions, je vis un rêve depuis que je suis ici, on a une saison assez exceptionnelle par rapport à nos moyens. On a encore évolué ce soir, on a les plus grosses occasions de ce match. Le maintien est assuré, ce soir c’était le match du maintien, c’était l’objectif club, c’est fait. Les joueurs étaient plus ambitieux dès le début de la saison donc maintenant nous allons voir ce qu’on peut faire de plus».

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Brest 40 22 13 11 7 4 31 18 9 Marseille 30 22 5 7 9 6 29 24

Relancé sur la rencontre, le technicien de 56 ans a également salué la performance de Pierre Lees-Melou, élu homme du match par la rédaction FM et en instance de départ lors du dernier mercato. «On est allé chercher cette victoire, il faut un joueur supérieur pour faire la différence en infériorité numérique et donc bravo à Pierre Lees-Melou. On a bien fait de le garder. Il a toujours été dans le projet sportif même pendant le mercato. On a tous été joueur, il y a des chiffres qui font tourner la tête, c’est normal, c’est humain. Il est différent dans l’approche de ce métier, cette différence lui permet de mieux surmonter ces difficultés qui peuvent intervenir dans une carrière». L’intéressé appréciera.