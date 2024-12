Premier League : Manchester United coule face à Newcastle

Après deux défaites consécutives en Premier League (0-3 contre Bournemouth et 2-0 à Wolverhampton), et avec les absences de Fernandes et Ugarte (suspendus), Manchester United recevait un Newcastle en grande forme, et en quête de la cinquième place de Manchester City, ce lundi soir à Old Trafford. Les Magpies ont, en effet, remporté leurs quatre derniers matchs compétitifs, avec 14 buts inscrits et un seul encaissé. Cependant, ils n’avaient gagné qu’une fois lors de leurs 39 derniers déplacements à Old Trafford en Premier League, c’était en 2013 (0-1, but de Yohan Cabaye).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Newcastle 32 19 +11 9 5 5 32 21 14 Man United 22 19 -5 6 4 9 21 26

Continuant sur leur belle forme du moment, les hommes d’Eddie Howe ont rapidement pris l’avantage. À la réception d’une passe lobée de Lewis Hall, Alexander Isak a ainsi ouvert le score d’une tête à bout portant (4e, 0-1). Une domination nette symbolisée par 69% de possession de balle à l’issue du premier quart d’heure. Joelinton a ensuite doublé la mise pour Newcastle, sur un bon centre d’Anthony Gordon (19e, 0-2). A la demi-heure de jeu, Isak a pensé s’offrir un doublé, mais sa réalisation a été invalidée pour hors-jeu (30e). Avant la fin de première période, Rasmus Hojlund a loupé une franche tentative de réduire l’écart (34e), mais le score est resté finalement inchangé.

Manchester United n’y arrive pas

Après un premier acte maitrisé, les Magpies ont enchaîné. Malgré quelques poussées des Red Devils, Newcastle a fait preuve d’un jeu collectif soigné, enchaînant les passes courtes tout en cherchant la faille dans la défense adverse. Malgré quelques tentatives et percées de part et d’autre, le score est resté inchangé. Manchester United, n’ayant jamais réussi à renverser la situation, n’a pas semblé en mesure de relancer un match presque plié d’avance.

A l’issue de la rencontre (leur 4e défaite toutes compétitions confondues), les Macuniens pointent à la faible 14e place de Premier League. Le club se retrouve, par ailleurs, qu’à 7 petits points de la zone rouge. De son côté, Newcastle finit son année sur une bonne note. Les Magpies montent à la 5e place au classement avec 32 points, devant Manchester City et Bournemouth.