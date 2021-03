OM : Longoria a la main pour Milik

Il y a quelques jours, le journal L'Equipe révélait que l'attaquant polonais de l'OM Arkadiusz Milik avait un potentiel bon de sortie si jamais un club italien venait aux nouvelles. Arrivé lors du dernier mercato hivernal après de longues semaines de tractation avec Naples, celui qui a déjà marqué 2 buts avec Marseille peut-il vraiment quitter la Canebière cet été ? Interrogé par France Bleu Provence, le nouveau président Pablo Longoria a tenu à livrer sa version.

« Ça dépend de la situation économique du marché, mais Milik est un joueur de l'OM, c’est un joueur avec lequel on veut construire le futur ensemble. Il y a toujours des possibilités positives et négatives, mais notre intention est de continuer avec Milik. Notre intention était dès cet hiver, de faire un transfert définitif. Mais c’était pratiquement impossible d'y arriver. On a lu beaucoup de choses dans les médias. J'ai été un peu surpris de la situation, parce que c'est un joueur dont on a totalement le contrôle », a-t-il ainsi précisé. L'OM aurait donc la main dans ce dossier.