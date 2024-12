La grosse sortie de Pep Guardiola sur son avenir, l’Atlético de Madrid avertit l’Europe

Erling Haaland prend position

Une fois n’est pas coutume, Pep Guardiola fait la Une du Manchester Evening News. « Je n’abandonnerai pas » a expliqué le coach espagnol hier en conférence de presse. City est dans une impasse, Guardiola ne trouve pas la solution et même un déplacement sur la pelouse de Leicester paraît difficile désormais. « Je dois rester et régler ça » a ajouté Guardiola, ça commence par un résultat aujourd’hui contre une équipe très mal classée. Une manière de dire qu’il souhaite rester au club pour inverser la vapeur. Les Skyblues doivent retrouver de la confiance et pour ça, ils misent aussi sur les dernières recrues. Jeremie Doku n’est pas assez décisif, Matheus Nunes trop neutre, Jack Grealish invisible. Bref les derniers arrivés dans le projet Guardiola ne sont pas assez impactants, même Erling Haaland ne trouve plus la solution.

L’Atlético rêve en grand

Enrique Cerezo, le président de l’Atlético de Madrid, a donné une interview à AS. Grosses ambitions pour le patron du leader de Liga qui a expliqué qu’il croyait à un triplé historique. Les Colchoneros sont sur une série remarquable de 12 victoires toutes compétitions confondues et le président madrilène l’a dit, cet Atlético est capable de tout. Si le club madrilène continue sur cette lancée, il n’y a pas de raison de ne pas croire en lui. Antoine Griezmann, en grande forme, est sur la fin de son aventure et a envie de bien finir. La saison ou jamais pour lui de gagner la Liga.

Révolution à Rennes

Le mercato du Stade Rennais est : "Chauds comme la Breizh" selon L’Équipe. Rennes lance sa révolution et ça démarre par le poste de gardien de but. Brice Samba est tout proche de s’engager avec l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli, une petite surprise à la mi-saison parce que l’international français est le capitaine du RC Lens. Néanmoins les Sang et Or ont besoin de dégraisser leur effectif. L’arrivée de Brice Samba va faire un malheureux, Steve Mandanda. Le journal explique tout de même que pour le moment, Mandanda ne souhaite pas quitter Rennes. En fin de contrat à l’issue de la saison, il est possible que le club breton soit sa dernière expérience. L’autre recrue que le Stade Rennais est en passe de boucler, c’est Seko Fofana. Il nous avait laissé sur une très belle image au RC Lens, depuis l’international ivoirien est parti en Arabie saoudite mais Fofana veut rentrer en France.