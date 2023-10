OM : la nouvelle frasque du polémique Joey Barton

Des nouvelles de Joey Barton. Ancien de l’OM - il a défendu les couleurs phocéennes lors de la saison 2012/2013 - l’ancien milieu de terrain anglais fait encore parler de lui. Aujourd’hui entraîneur de Bristol Rovers, quatorzième de League One (D3 anglaise), l’ex-Manchester City ou QPR a pété un plomb après la défaite de son équipe contre Peterborough (2-0).

Il a ainsi fracassé son attaquant Luke Thomas, qui a décidé de continuer à jouer alors qu’il était blessé, coûtant, selon Barton, le deuxième but encaissé par les siens. « Pour couronner le tout, un jeune garçon idiot – je ne peux même pas le qualifier d’homme – a compromis l’équipe avec son comportement et l’on s’est retrouvé à 2-0 au pied d’une montagne à gravir. À moins que l’on ne se ressaisisse, et que l’on éradique ces faibles d’esprit qui font actuellement partie de notre équipe, nous ne serons pas promus dans cette division. À moins que l’on ne se ressaisisse, et que l’on éradique ces faibles d’esprit qui font actuellement partie de notre équipe, nous ne serons pas promus dans cette division. On se retrouve à 2-0, juste parce que quelqu’un n’a pas eu l’état d’esprit nécessaire pour prendre la bonne décision pour garder l’équipe forte. J’aimerais pouvoir le sanctionner et je vais en parler au CEO parce que c’est une décision ridicule. Il ne devrait pas être payé cette semaine pour ce qu’il a fait parce qu’il nous a fait perdre 2-0 », a lancé Barton. Bonne ambiance.