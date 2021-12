OM : une victoire qui fait beaucoup de bien

La suite après cette publicité

Ce dimanche, en fin d'après-midi, l'Olympique de Marseille avait une belle opération à faire. En effet, avec les défaites de Rennes et de Lens, les Olympiens avaient l'occasion de frapper un grand coup et de récupérer leur seconde place au classement. Mais pour cela, il fallait affronter la seconde meilleure attaque de Ligue 1.

En effet, c'était à Strasbourg que les Marseillais se déplaçaient. Chez des Alsaciens qui ont giflé, la semaine passée, l'OGC Nice (3-0). Rien de simple donc. En plus, Jorge Sampaoli décidait de mettre sur le banc, Milik, Ünder et Guendouzi notamment. Ce qui n'incitait pas forcément à l'optimisme. En revanche, il décidait d'aligner Bamba Dieng et Luis Henrique. Deux hommes qui ont connu une première période compliquée. Le premier, car il a manqué quelques situations et le second parce qu'il a totalement disparu de la circulation. Pour autant, c'est bien le second qui centrait pour le ciseau acrobatique du premier (0-1).

Deux matches pour bien finir l'année

L'OM, derrière, tenait tant bien que mal grâce à un excellent Pau Lopez, toujours bien placé. En marquant le deuxième but, par l'intermédiaire de Duje Caleta-Car, sur corner, l'OM se mettait à l'abri, reprenant ainsi sa deuxième position alors qu'il compte un match en moins (0-2). De quoi ravir Jorge Sampaoli à l'issue de la rencontre : «les joueurs ont fait un match très intelligent, face à un adversaire pas évident à jouer. En plus, il y avait beaucoup de fatigue à la suite de la séquence de matches que l’on vient de jouer. On a fait un très beau match, l’équipe a été solide», déclarait ainsi l'Argentin.

Et c'est une victoire qui va faire extrêmement de bien pour plusieurs raisons. La première, l'OM enregistre un neuvième clean-sheet cette saison (en 17 matches) et n'a encaissé que quatorze buts. Cela en fait la meilleure défense du championnat et ce n'est pas rien. Après avoir totalement baissé la tête après le penalty contre Brest la semaine passée, la défense a répondu présente. Luis Henrique s'est offert une ligne de statistiques et Bamba Dieng, récemment revalorisé, a trouvé le chemin des filets. Avant la trêve, il ne reste que deux rencontres. Dimanche prochain, contre le Cannet Rocheville pour la Coupe de France et la rencontre de Ligue 1 face à Reims. Deux confrontations à l'Orange Vélodrome. Histoire de bien terminer les six vrais premiers mois de Jorge Sampaoli.