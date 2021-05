Real Madrid : Dani Ceballos confirme son départ d'Arsenal

Dani Ceballos (24 ans) a mis fin au peu de suspense qu'il y avait concernant son avenir, ou du moins, son avenir à Arsenal. Prêté depuis deux saisons par le Real Madrid du côté de l'Emirates Stadium, le milieu espagnol a posté un message sur les réseaux sociaux afin de dire au revoir comme il se doit aux supporters des Gunners, où il aura inscrit 2 buts et distillé 5 passes décisives en 77 apparitions avec le maillot nord-londonien.

La suite après cette publicité

« Merci Arsenal et merci à tous les Gunners. De m'avoir accueilli avec tant d'amour dès le premier jour où j'ai porté ce maillot. De m'avoir laissé l'expérience de ressentir ce que c'est d'être un Gunner et de m'avoir intégré à la famille pendant tout ce temps. [...] Je suis sûr qu'Arsenal, étant un club historique et une grande super équipe, reviendront bientôt au top, gagnant des championnats et redevenant une référence. Ce club, et particulièrement ses supporters, le mérite, et je suis confiant sur le fait qu'ils y arriveront », a ainsi écrit Dani Ceballos ce lundi. Le voilà désormais de retour chez les Merengues, où il ne devrait pas rester la saison prochaine.