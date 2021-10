Arsenal : la belle surprise Takehiro Tomiyasu

« Je suis impressionné de comment il s'est rapidement installé et intégré ici, tout le monde l'adore. Il est toujours dévoué à 100% et concentré. » Difficile pour Mikel Arteta le 24 septembre dernier, de mieux résumer le visage affiché par Takehiro Tomiyasu (22 ans) depuis qu'il s'est installé dans le nord de Londres cet été. Recruté environ 20 M€ par Arsenal alors qu'il évoluait à Bologne, où il s'est révélé après avoir joué au Japon (Avispa Fukuoka) et en Belgique (Saint-Trond), le polyvalent latéral droit international japonais (24 capes, 1 but) a déjà conquis les fans des Gunners.

Annoncé à Tottenham cet été, Tomiyasu a déjà séduit les fans d'Arsenal

Il faut dire que les supporters d'Arsenal s'attendaient à des recrues confirmées, à la réputation déjà bien ancrée dans le monde du football, après un départ cauchemardesque en Premier League (3 défaites en 3 matchs, pire début de saison depuis 67 ans). Alors forcément, en voyant débarquer Tomiyasu, longtemps annoncé à Tottenham durant ce mercato estival 2021, certains ont été un peu perplexes, pointant notamment du doigt le fait que les dirigeants aient encore investi beaucoup d'argent pour un joueur n'ayant encore rien prouvé (une politique d'ailleurs assumée et justifiée par Edu récemment) et comparant même ce recrutement à un «panic buy».

Mais voilà, le polyvalent japonais, également capable d'évoluer en défense centrale, a rapidement su s'imposer comme le nouveau titulaire au poste de latéral droit chez les Gunners, devant un Cédric Soares n'ayant jamais pleinement convaincu et plus vu comme une doublure fiable et un Calum Chambers disparu des radars depuis quelques semaines. Titularisé d'entrée contre Norwich (1-0, le 11 septembre) pour son premier match avec Arsenal, le natif de Fukuoka a donné le ton lors de ses 62 minutes disputées à l'Emirates Stadium. «Le jour de mes débuts était incroyable. C’était une journée spéciale pour moi car c’était mon grand rêve de jouer en Premier League. Surtout à l’Emirates, c'était juste magnifique», reconnaissait récemment le principal concerné.

Déjà indiscutable à droite

Tomiyasu, qui n'a plus quitté le XI de départ d'Arsenal en championnat, a charmé les pensionnaires de l'Emirates Stadium grâce à son esprit combatif, sa solidité défensive et sa domination dans les airs avec sa grande taille (1,88m), faisant de lui un élément défensif majeur, même si sa contribution offensive est moindre comparée à celle de Kieran Tierney sur l'autre flanc. Plusieurs aspects de son jeu qui se vérifient en chiffres. Dans les airs, il n'a perdu que 2 duels sur ses 16 disputés dans le championnat anglais, alors qu'au sol, il est rarement mis en difficulté (19/25) et que personne n'a encore réussi à le dribbler. Ses prestations défensives (14 dégagements, 2 interceptions, 1 tir bloqué) ont contribué aux 2 premiers clean sheets de l'année en PL pour les Gunners (contre les Canaris et à Burnley).

Takehiro Tomiyasu a logiquement enchaîné lors du north London Derby contre Tottenham (3-1), rendant une très bonne copie récompensée par le titre de man of the match aux yeux des supporters des Canonniers. Hasard ou coïncidence, le retour en forme d'Arsenal, désormais 10ème de Premier League à 4 points du podium après un début de saison catastrophique, correspond d'ailleurs à l'intégration dans l'équipe du Japonais. Nominé pour le titre de meilleur joueur du mois de septembre dans les rangs des Gunners aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang, Aaron Ramsdale et Emile Smith Rowe, Takehiro Tomiyasu a donc montré qu'il n'était pas venu à Londres pour faire de la figuration. Au Nippon désormais de confirmer toutes les bonnes choses montrées pour le moment sous les ordres de Mikel Arteta.