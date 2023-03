Liga : le Celta facile vainqueur contre le Rayo Vallecano

Le Celta de Vigo n’a pas rencontré de difficulté pour s’imposer, ce samedi, face au Rayo Vallecano en Liga (3-0). Iago Aspas a inscrit un doublé pour montrer la voie à ses partenaires, alors que Pathé Ciss, ciblé par l’OL cet hiver, a marqué contre son camp.

Le Celta enchaîne ainsi un quatrième match de rang sans défaite et grimpe provisoirement en 11e position au classement. Le Rayo laisse échapper de précieux points dans la course à l’Europe et confirme sa mauvaise passe (5e match sans succès en Liga).

