HAC : Etienne Kinkoué compare les méthodes Digard et Elsner

Alors que Le Havre s’apprête à accueillir le Stade de Reims au Stade Océane ce dimanche lors de cette 11ème journée de Ligue 1, cette rencontre va marquer les retrouvailles entre Luka Elsner, désormais tacticien du club rémois, et son ancienne équipe du Havre dirigée maintenant par son successeur Didier Digard. L’occasion pour le coach slovène de retrouver un stade, des supporters et des joueurs qu’il connaît parfaitement. A notre micro, Etienne Kinkoué s’est confié sur les différences entre les deux entraîneurs :

«Didier Digard ? C’est un coach qui m’aide beaucoup, notamment sur le plan défensif. Il n’est pas comme Luka Elsner, ce n’est pas la même méthode. Luka nous parlait beaucoup mais Didier, je trouve que c’est plus détaillé. On sait vraiment ce qu’il veut et je pense que c’est pour ça que je me sens à l’aise et bien avec ce coach-là. Avec lui, le relationnel est vraiment positif et ça porte le groupe», nous a-t-il confié dans un entretien exclusif qui sera à retrouver sur notre site ce samedi dès 17 heures.