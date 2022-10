Le PSG demande à l'UEFA de se renseigner sur la polémiques des fouilles à Benfica

En déplacement sur la pelouse de l'Estadio de La Luz, le Paris Saint-Germain est revenu avec un match nul face à Benfica. Mais les supporters parisiens ne gardent pas un bon souvenir de ce déplacement puisque plusieurs fans sur place ont été victimes de palpation choquantes de la part des responsables de la sécurité. Plusieurs supporters ont évoqué des fouilles disproportionnées.

Après ces nombreuses polémiques, le PSG va contacter l'UEFA pour en savoir plus. Contacté par RMC, le club de la capitale «se dit très attentif aux témoignages de ses supporters qui évoquent des fouilles corporelles trop poussées à Lisbonne». De son côté, Benfica a également réagi. «Les fouilles des supporters du PSG ont été effectuées sous la supervision de la police et aucune irrégularité n'a été signalée. La fouille des supporters a été accompagnée par des représentants du PSG, et là encore aucune irrégularité n'a été signalée», a expliqué Benfica.