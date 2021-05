PSG-Reims : les mots d'Ander Herrera après la victoire

La belle opération de la soirée, elle est pour le PSG dans la course au titre. Vainqueur du Stade de Reims sur le score de 4-0 dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1, le club de la capitale est revenu à un point du LOSC, accroché par l'AS Saint-Etienne (0-0). Le titre se jouera donc dimanche prochain. Interrogé par Canal +, Ander Herrera a expliqué qu'il fallait rester concentré.

La suite après cette publicité

«On a vu ce qu'il s'est passé en Espagne aujourd'hui, c'était fou. Dans le foot, c'est toujours possible. Même en Angleterre, on a vu que le gardien de Liverpool a marqué un but à la dernière minute. On est confiants mais on doit faire notre travail. Si on ne le fait pas, il n'y aura rien. On doit être focus sur nous», a déclaré le milieu de terrain espagnol. A Brest la semaine prochaine, le PSG tentera donc d'aller décrocher le Graal. Mais il faudra également compter sur un faux pas des Dogues à Angers...