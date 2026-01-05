Menu Rechercher
L’OL annonce la date du premier match d’Endrick

Endrick à l'OL @Maxppp
Lille Lyon

Endrick est à Lyon et le Brésilien est actuellement présenté par le club rhodanien. L’occasion pour les Gones d’officialiser enfin la date de la première apparition du Brésilien sous le maillot des septuples champions de France. Ce sera dimanche prochain, lors du 16e de finale de Coupe de France face à Lille.

«On va lui donner un peu de temps, l’adaptation a été très rapide, cela se passe déjà très bien avec ses coéquipiers. Il n’a pas pu se qualifier lors du dernier match, mais il sera disponible pour le prochain match de Coupe de France», a déclaré Matthieu Louis-Jean en conférence de presse.

