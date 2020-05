Mercato : Jérémy Menez a des contacts en Italie

Une saison et puis s’en va ? De retour en France et plus particulièrement à Paris (au PFC) depuis l’été dernier, Jérémy Ménez (33 ans) a sous-entendu lors d’un live Instagram avec Sébastien Frey qu’il ne devrait pas y faire de vieux os. Si l’information venait à se confirmer, l’ex-international français ne laisserait pas une empreinte impérissable au sein de la formation de deuxième division (4 buts et 4 passes décisives en 17 apparitions en Ligue 2).

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Jérémy Ménez aurait d’ailleurs déjà été contacté par certains clubs : «j’ai des contacts en Italie, j’y retournerai. J’attends et on verra ce qu'il se passe. (...) Quand vous êtes bien mentalement, vous êtes aussi bien physiquement. Je n’ai aucun doute, je peux encore en donner plus.» Pour rappel, Ménez a déjà évolué à deux reprises en Italie, de 2008 à 2011 avec l’AS Roma et de 2014 à 2016 à l’AC Milan. Jamais deux sans trois ?