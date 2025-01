Jérôme Rothen s’en prend à Pierre Sage

Pierre Sage et Jérôme Rothen ne partiront pas en vacances ensemble l’été prochain, c’est une certitude. Déjà très critique à l’égard du technicien lyonnais ces dernières semaines, l’ancien joueur du PSG et de Monaco a remis une pièce dans le juke-box ce vendredi sur les ondes de RMC. Dans Rothen s’enflamme, il a critiqué l’état d’esprit affiché par l’entraîneur lyonnais, sur un siège ejectable après les récents résultats de l’OL.

«Ce n’est pas un délit de sale gueule, mais il te dit que c’est une pression négative, que ce n’est pas facile en ce moment… Mais qu’est-ce qui n’est pas facile Pierre ? Pierrot ? Pierrot ? Tu t’es fait éliminer par une 5e division, c’est une honte et t’es aussi responsable que les joueurs. Le parcours de l’OL, alors qu’ils étaient sur une bonne série, n’est pas bon en ce moment. Et ce n’est pas la faute de Textor, c’est la faute de Pierre Sage, du staff et des joueurs (…) Hier après le match (contre Fenerbahçe, ndlr), Pierre Sage vient t’expliquer que c’est pénible… mais qu’est-ce qui est pénible ? Non mais arrêtez», s’est hérissé l’ancien international français.