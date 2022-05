Tottenham : Antonio Conte veut s'offrir une star de l'Inter Milan !

La suite après cette publicité

«Avec les joueurs importants, on n'attend pas le dernier moment», lâchait dernièrement Ivan Perišić (33 ans), agacé par sa direction quant au traitement de sa prolongation chez les Nerazzurri. En fin de contrat le 30 juin prochain, le milieu de terrain croate, en désaccord sur ses futurs émoluments, n'a ainsi toujours pas prolongé. Cinquième joueur le plus utilisé à l'Inter cette saison, le natif de Split réclamait, en ce sens, un salaire de 6 millions d'euros par an. Des attentes jugées trop élevées selon Beppe Marotta, un des membres de la direction intériste, dernièrement invité sur le plateau de Sky Sports Italia : «si Perišić veut rester, nous avons le désir de lui faire plaisir, mais sans dépenser des sommes exagérées». Conséquence de ces désaccords, l'international croate (113 sélections, 32 buts) pourrait rapidement quitter l'actuel deuxième de Serie A. Ainsi comme indiqué par ESPN et confirmé par le Daily Mail, Tottenham souhaiterait profiter de cette situation de tension pour signer Ivan Perišić lorsque son contrat avec l’Inter Milan expirera cet été.

Prêt à s'aligner sur les demandes salariales de l'ancien milieu du Bayern Munich, Tottenham, qui n'a besoin que d’un point lors de son dernier match de la saison à Norwich dimanche pour se qualifier pour la Ligue des champions, devra malgré tout batailler puisque Chelsea et Newcastle restent également dans la course. Par ailleurs, le média britannique précise que Perišić, buteur lors de la finale de la Coupe du monde 2018, préférerait rester en Italie pour signer à la Juventus. Autant d'obstacles qui ne semblent cependant pas freiner la volonté des Spurs de s'offrir le numéro 14 des Lombards. Ouvert à des retrouvailles avec Antonio Conte, qui a guidé l’Inter vers le titre de Serie A la saison passée, le milieu de 33 ans s'éloigne, jour après jour, de la formation entraînée par Simone Inzaghi bien que rien n’ait été convenu avec aucun club. S'il semble peu probable que Tottenham offre un contrat de trois ans, comme demandé par Perišić, le club londonien dispose malgré tout de plusieurs arguments pour doubler la concurrence. A commencer par son entraîneur. Désireux de constituer une équipe capable de se battre pour le titre de Premier League la saison prochaine, Conte pourrait, en effet, convaincre le Croate, avec qui il a coopéré l'année dernière, de rejoindre ses rangs. Affaire à suivre...