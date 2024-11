Rennes : accord de principe avec Jorge Sampaoli

C’est un dossier sur lequel nous vous avons dévoilé plusieurs informations exclusives déjà. Jorge Sampaoli sera effectivement le prochain entraîneur du Stade Rennais, et l’Argentin prendra la relève de Julien Stéphan, démis de ses fonctions suite aux mauvais résultats de la formation bretonne, treizième de Ligue 1.

Et selon les informations de nos confrères de L’Equipe, un accord de principe a été trouvé entre le Stade Rennais et l’ancien de l’OM et de la sélection argentine. Il s’agirait a priori d’un contrat assez court, jusqu’à la fin de la saison. Libre après son départ de Flamengo il y a un peu plus d’un an, Sampaoli va donc retrouver la Ligue 1, où il a laissé des souvenirs plutôt mitigés du côté de Marseille.