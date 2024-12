Retournement de situation surprise pour Xabi Alonso

«L’entraîneur le plus courtisé du monde.» C’est avec ces mots que Bild a résumé la situation de Xabi Alonso. À 43 ans, l’Espagnol est le coach du moment. Il faut dire qu’il réalise du très bon travail du côté du Bayer Leverkusen. Un club qu’il a mené au sommet de la Bundesliga la saison dernière. Dans la foulée, les meilleures écuries du Vieux Continent s’étaient penchées sur son cas, notamment Liverpool et le Bayern Munich. Deux clubs qui recherchaient un nouvel homme fort à la suite des départs de Jürgen Klopp et de Thomas Tuchel. De plus, le Real Madrid, où Florentino Pérez l’apprécie beaucoup, a été cité comme un possible point de chute.

Finalement, l’ancien milieu de terrain ne s’est assis sur aucun de ces bancs. Après un feuilleton qui a duré des semaines, voire des mois, Xabi Alonso a joué la carte de la fidélité et a continué à avancer main dans la main avec Leverkusen. Il avait officialisé la nouvelle en personne, histoire de mettre les points sur les "i". «Il y a eu beaucoup de choses concernant mon futur ces dernières semaines. On a eu beaucoup de matches, beaucoup d’objectifs et on devait être focus sur nos matches. Durant cette trêve, j’ai eu de quoi réfléchir et j’ai eu le temps. J’ai pris ma décision, la semaine dernière, j’ai eu une bonne discussion avec mes dirigeants. Je leur ai dit que je continuerai d’être le coach de cette équipe la saison prochaine.»

Leverkusen était pessimiste en octobre

Il avait ajouté par la suite : «j’ai essayé de prendre la bonne décision, j’ai pris la décision la plus naturelle, je pense que c’est le moment d’être ici en tant que jeune coach, c’est ma place. Je sens que c’est la bonne place pour moi. Le club me soutient et me respecte. Les fans me montrent beaucoup d’amour cette saison et même dans les moments durs la saison dernière. Mon job ici n’est pas fini. Je suis content ici.» Alors qu’on pensait ce dossier clos pour un petit moment, Sky Germany a fait de nouvelles révélations sur l’avenir du technicien au mois d’octobre. La publication allemande avait indiqué que le Bayer Leverkusen était déjà en train de se préparer au départ du coach sous contrat jusqu’en 2026.

Le club n’avait pas reçu de signaux positifs de sa part, ce qui confirmait un départ pour l’été 2025. Ainsi, l’écurie allemande s’était déjà lancée à la recherche de son successeur et le nom de Sebastian Hoeneß était vite sorti du chapeau. Deux mois plus tard, la presse allemande fait un point sur ce dossier. Durant le week-end, le directeur général du B04, Fernando Carro, a confié à son sujet : «nous supposons qu’il va rester. Il n’y a aucun autre signal ni aucun autre signe. Nous entretenons une relation très étroite et de confiance avec lui, sa famille et son agent. Son contrat dure encore un an et demi.» Ce mardi, Bild dévoile d’autres informations sur le cas Xabi Alonso.

Xabi Alonso parti pour rester en 2025 ?

Ainsi, on apprend que les relations entre le coach et son club sont très bonnes. Fernando Carro appelle plusieurs fois par mois l’agent du coach, Inaki Ibanez. Autre point positif pour Leverkusen, la famille d’Alonso se sent très bien à Düsseldorf, où les enfants sont scolarisés. Toutes ces petites choses avaient d’ailleurs fait pencher la balance du côté du Bayer Leverkusen en mars 2024, lorsque l’ancien joueur de Liverpool était courtisé par des géants européens. En 2025, les pensionnaires de la BayArena ont encore leurs chances. D’autant que Xabi Alonso est très impliqué dans les futurs projets. «Comme d’habitude, il est impliqué dans tous les processus et la planification, même au-delà de la saison», a confié Fernando Carro.

Ainsi, Alonso a notamment son mot à dire sur le mercato et les prolongations. Il a d’ailleurs apprécié la récente prolongation de Piero Hincapie (22 ans). Il voit aussi d’un très bon œil la possible prolongation de Florian Wirtz (21 ans), sur lequel il compte beaucoup. Bild indique donc que le Bayer Leverkusen est très optimiste quant au fait qu’il restera sur le banc du club la saison prochaine. Le média allemand précise toutefois que le "seul le Real Madrid est considéré comme une menace sérieuse pour le club. Si jamais les Merengues venaient à passer à l’offensive, l’écurie de Bundesliga avancera ses pions pour recruter Sebastian Hoeneß (42 ans). La suite au prochain épisode…