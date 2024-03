Le Real Madrid fait mieux sans Karim Benzema

Pendant des années, Karim Benzema a mené l’attaque du Real Madrid. Mais l’été dernier, le Français a décidé de rejoindre Al-Ittihad en Arabie saoudite. Dans le même temps, les Merengues n’ont pas recruté un n°9 de renom pour le remplacer. Malgré cela, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu s’en sortent bien sans le Nueve. Ils font même mieux que l’an dernier.

En effet, AS explique que la saison passée, les Madrilènes avaient une moyenne de 2,08 buts par rencontre. Lors de cet exercice 2023-24, ils font mieux puisqu’ils affichent une moyenne de 2,23 buts par match. Jude Bellingham a longtemps était le plus performant face au but, lui qui est aidé à présent par Vinicius Jr, qui est à présent le plus efficace. Joselu, qui est un pur attaquant, s’en sort pas mal avec 13 buts et 3 passes décisives. AS explique d’ailleurs que les supporters sont très contents de lui. Mais les chiffres ne disent pas tout et avec KB9, le Real Madrid serait tout aussi dangereux.