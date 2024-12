Feignies-Aulnoye - OL : les compositions sont tombées

L’OL veut conclure l’année en beauté. En 32es de finale de la Coupe de France, les Lyonnais se déplacent à Valenciennes pour y affronter Feignies-Aulnoye (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h). Le 5e de Ligue 1 s’avance en immense favori face aux Nordistes, 10es de leur groupe de National 2.

Pour cette rencontre, Pierre Sage décide de faire tourner son effectif à commencer dans le but où figure Descamps plutôt que Perri. Il sera protégé par une défense Kumbedi-Omari-Niakhaté-Abner. Caqueret, Tessmann et Tolisso office évolueront dans l’entrejeu, derrière le trio offensif composé de Benrahma et Fofana sur les ailes ainsi que Lacazette en pointe.

Les compositions :

Feignies-Aulnoye : Bernard - Dufour, Wackers, Bridoux, Lescroart - Chah, Ouattara, Diarra, De Parmentier - Sambou, Abeddou.

Lyon : Descamps - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner - Caqueret, Tessmann, Tolisso - Benrahma, Lacazette, Fofana.