Duvan Zapata victime à son tour d’une grosse blessure

C’est l’hécatombe dans le football européen. Chaque week-end, toujours plus de joueurs sont blessés, et de façon toujours plus grave. En Serie A, c’est malheureusement Duvan Zapata qui a dû sortir sur civière ce samedi soir. Victime d’une possible rupture des ligaments croisés, l’attaquant colombien devrait être écarté des terrains pendant plusieurs mois.

Une blessure sur un geste anodin, en fin de rencontre face à l’Inter, le Colombien tente de changer de direction avant de s’effondrer sur la pelouse. Sans qu’aucun contact n’ait eu lieu, l’ancien joueur du Napoli, s’écroule en se tenant le genou avant d’être évacué en larmes sur une civière, ne laissant que peu de doutes sur la nature de sa blessure.