Leonardo Balerdi explique pourquoi il a choisi l'OM

Le mercato estival marseillais a déjà commencé avec les signatures de Pape Gueye puis de Leonardo Balerdi. Les deux recrues ont pu être intégrées au groupe pour préparer la reprise de la Ligue 1, qui est d'ailleurs menacée par lA Covid. Peut-être retardée, elle aura tout de même sûrement lieu, avec des matchs de Ligue des Champions en milieu de semaine à gérer. L'Argentin Leonardo Balerdi, arrivé en prêt à l'OM, devra solidifier la défense olympienne. Courtisé par d'autres écuries cet été, il a finalement choisi les Phocéens.

Dans une interview à La Provence, il a expliqué les raisons de son choix : « j'ai eu de nombreuses recommandations positives sur le club et que beaucoup de joueurs argentins ont réussi ici. On m'a présenté l'OM comme le Boca d'Europe. Je suis un supporter de Boca Juniors et j'y ai joué, ce qui est quelque chose de magnifique. Quand on m'a dit ça, ça m'a motivé encore plus à venir. "Pipa" (Benedetto) m'a aussi recommandé de signer à Marseille, il m'a envoyé des messages. Pour lui, ça se passe bien et j'espère que ça sera le cas pour moi aussi ».