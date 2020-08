Ligue 1 : c'est très mal parti pour OM-ASSE...

Le scénario était trop beau. Avec les qualifications de l'Olympique Lyonnais et du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, le football français pouvait se réjouir. Pas toujours des mêmes choses d'ailleurs puisque la LFP se gargarise de la décision d'arrêter la Ligue 1 en mars dernier (après s'être pourtant caché derrière le gouvernement) tandis que Jean-Michel Aulas, par exemple, refuse d'associer les succès en cours à ce choix contesté. Et pendant que chacun tente de tirer la couverture à lui, l'actualité de notre championnat vient rappeler que les ennuis ne sont pas finis.

En effet, dimanche soir, l'Olympique de Marseille a publié un communiqué pour officialiser 3 nouvelles suspicions de cas de Covid-19. Ce qui fait grimper le total à 4 joueurs puisque Jordan Amavi avait été annoncé positif jeudi dernier. Or, comme le stipule le règlement de la Ligue de Football Professionnel, « si une équipe a plus de trois joueurs ou encadrants isolés sur huit jours glissants, le virus est circulant dans le club ». La commission Covid, nouvellement créée et composée de 4 médecins et 2 infectiologues, peut alors décider de reporter le match prévu. L'OM, justement, devait ouvrir la saison vendredi à 19 heures à l'Orange Vélodrome face à l'ASSE.

La tenue de ce match est désormais clairement menacée et la 1ère journée de championnat démarrerait le samedi à 17 heures avec Bordeaux-Nantes. Car il semble très improbable que le match entre l'OM et l'ASSE puisse se disputer. Comme rapporté par La Provence, l'OM a déjà annulé sa séance d'entraînement du jour, et les joueurs ne vont venir au centre d'entraînement que pour se faire tester, depuis leurs voitures, avant de rentrer chez eux. Pas la meilleure manière de préparer le retour de la L1, d'autant que les deux derniers matches amicaux, prévus face à Montpellier puis Stuttgart, avaient déjà été annulés. Côté stéphanois, un cas de Covid-19 est à déplorer, depuis vendredi. Le choc attendu pour la reprise de la Ligue 1, première affiche de Téléfoot, s'annonce mal embarqué...