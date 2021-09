Liga : Elche et Levante se neutralisent

Elche recevait Levante ce samedi pour le compte de la cinquième journée de Liga. Une équipe visiteuse toujours à la recherche de sa première victoire cette saison, après avoir enchaîné trois matches nuls et une défaite. Les Franjiverdes avaient eux obtenus leur premier succès le week-end dernier en allant s’imposer sur la pelouse de Getafe (0-1). La dernière recrue des Granotes, Mustafi, prenait place sur le banc au coup d’envoi. Même chose pour Pastore du côté d’Elche, alors que Benedetto était aligné à la pointe de l’attaque avec Lucas Pérez. C’est d’ailleurs ce dernier qui marquait le premier but de cette rencontre (1-0, 33e).

La suite après cette publicité

Morales profitait d’une énorme erreur de la défense des Franjiverdes au niveau de la ligne médiane et filait seul au but pour égaliser (1-1, 55e). L’attaquant était proche de doubler la mise quelques minutes plus tard, mais Casilla était cette fois sur la trajectoire (57e). L'entraîneur d'Elche tentait d'apporter de la fraicheur en attaque et faisait rentrer Pastore à la place de Benedetto (61e), tandis que de l'autre côté, c'est Mustafi qui prenait la place de Postigo (81e). Mais le score ne bougeait plus et les deux équipes se quittaient sur ce score de 1-1. Lors de la prochaine journée, Elche ira à Villarreal, Levante recevra le Celta Vigo.

Le classement de la Liga

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI d'Elche

Le XI de Levante