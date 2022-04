Chelsea - Real Madrid : les compositions sont tombées

La suite après cette publicité

Les quarts de la finale de la Ligue des Champions se poursuivent ce mercredi avec un choc entre Chelsea et le Real Madrid. A domicile, les Blues s'articulent en 3-5-2 avec Édouard Mendy comme dernier rempart. Devant lui, Andreas Christensen, Thiago Silva et Antonio Rüdiger forment la défense tandis que Reece James et César Azpilicueta assurent les rôles de pistons. N'Golo Kanté, Jorginho et Mason Mount se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Kai Havertz est épaulé par Christian Pulisic en attaque.

De son côté, le Real Madrid s'articule dans un 4-4-2 avec Thibaut Courtois dans les cages derrière Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba et Ferland Mendy. Casemiro est positionné en sentinelle auprès de Federico Valverde, Luka Modric et Toni Kroos. Enfin, Vinicius Junior est associé à Karim Benzema.

Les compositions

Chelsea : Mendy - Christensen, Silva, Rüdiger - James, Kanté, Jorginho, Mount, Azpilicueta - Havertz, Pulisic

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militão, Alaba, Mendy - Valverde, Modric, Casemiro, Kroos - Benzema, Vinicius

