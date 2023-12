Le Barça veut blinder Marc Guiu

Le 22 octobre dernier, le FC Barcelone pouvait remercier Marc Guiu. Après s’être longtemps heurté au mur Unai Simon, le Barça a fini par forcer le verrou de l’Athletic Bilbao grâce au jeune joueur de 17 ans, buteur 23 secondes après son entrée en jeu et pour ses premiers pas en professionnel. Inconnu du grand public, l’Espagnol est passé de l’ombre à la lumière en offrant un succès précieux aux Blaugranas pour le plus grand bonheur du public du stade Montjuic et de son entraîneur, Xavi.

Séduit par ses qualités techniques et athlétiques, l’ex-international espagnol a bien l’intention de l’intégrer dans ses plans à l’avenir. En ce sens, SPORT nous informe ce dimanche que le champion d’Espagne en titre envisage d’offrir un contrat longue durée au natif de Granollers, apparu à deux reprises en Ligue des champions cette saison et qui atteindra la majorité début janvier. Si pour l’heure, aucune date ni clause libératoire n’ont été fixées, Xavi a bien l’intention de blinder Marc Guiu, considéré comme un numéro 9 prometteur qui risque d’être surveillé de près par les cadors européens. Au club depuis l’âge de 7 ans, le principal intéressé n’a pas l’intention de plier bagages et compte bien s’imposer sur le long terme en Catalogne.