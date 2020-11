Newcastle attaque la Premier League

Newcastle et Mike Ashley n'ont toujours pas digéré. Les Magpies ont annoncé jeudi via un communiqué officiel, avoir lancé une procédure d'arbitrage contre la Premier League suite au rachat avorté du club par un fonds saoudien. Pour rappel, un consortium mené par le fonds souverain saoudien, associé à deux sociétés d'investissement britanniques PCP Capital Partners et Reuben Brothers, avait décidé de retirer son offre de 330 millions d'euros en juillet dernier.

La suite après cette publicité

Lassés par la fronde suscitée par ce potentiel rachat, notamment de beIN Sports et des défenseurs des Droits de l'Homme, mais aussi par les errements de la Premier League sur le sujet, ces derniers se sont finalement rétractés. L'actionnaire majoritaire Mike Ashley contre-attaque donc, et annonce l'ouverture d'une procédure d'arbitrage contre la Premier League. Les Magpies ont cependant refusé de donner plus de précisions sur le contenu précis de cette procédure.