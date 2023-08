Un retour inattendu annoncé au Barça !

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone est toujours en plein chantier. Si depuis le début de l’été, l’effectif de Xavi se retrouve chamboulé par l’arrivée de plusieurs renforts, le club catalan définit aussi les nouveaux contours de sa structure sportive. En milieu de semaine, le champion d’Espagne en titre a confirmé la nomination d’un ancien de la maison, Deco, au poste de directeur sportif. Ce samedi, la presse espagnole a annoncé un retour inattendu chez les Culés.

Comme l’indique As, le FC Barcelone s’apprête à accueillir Bojan Krkic dans son organigramme. Véritable globe-trotter, l’Espagnol formé à La Masia a officiellement mis un terme à sa carrière en mars 2023. Reste désormais quel sera son rôle au sein du club catalan. Le média espagnol mentionne qu’il pourrait assister Deco dans la nouvelle structure technique du Barça et servir de lien entre des joueurs issus du centre de formation et qui s’apprêtent à faire le grand saut en équipe première, à l’image de Lamine Yamal ou Fermin.